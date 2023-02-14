سوسن بدر: كان لابد من عمل فيلم وثائقي وطني عن الحضارة المصرية..فيديو

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن المخرج محمود رشاد، دائما كان لديه تساؤل، عن أنه كيف لا يكون هناك فيلم مصري وثائق قصير عن الحضارة المصرية القديمة الرائعة.

وقالت سوسن بدر، خلال لقاء لها لبرنامج “ًصاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الأجانب هم من قاموا بعمل الأفلام عن الحضارة المصرية القديمة، فكان لا بد من أن يكون هناك تواجد مصري، للقيام بهذا العمل.

منطقة وسط البلد وكوبري أكتوبر

وتابعت الفنانة سوسن بدر، أن المخرج محمود رشاد قام بالإتصال بي في الخامسة صباحا، للقيام بعمل جولة في منطقة وسط البلد وكوبري أكتوبر، وتصوير فيلم وثائقي اقوم من خلاله بالحكاية عن التاريخ المصري.

