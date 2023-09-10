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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب نطمن عليه .. حسن عيد يطلب الدعاء للفنان أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

ناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، والذى يمر بأزمة صحية شديدة . 

وقال حسن عيد فى منشور على موقع إنستجرام : أرجو الدعاء لاخويا المحترم أشرف مصيلحی ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة شهادة من الجميع طيبة وجدعنة ومحدش شاف أی حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة ربنا يشفيك ويطمنا عليك يامحترم في زمن قل فيه المحترمين.

وكانت قد كشفت المخرجة منال الصيفى التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحى وذلك بعد الأزمة الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة. 

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وقالت منال الصيفى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : ان الفنان أشرف مصيلحى بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة. 

وكشفت منال الصيفي أشرف مصيلحي تعرض الى التهابات فى الجسم، مما أدي الى دخوله الى العناية المركزة.

وكان قد تاليق أشرف مصيلحي  دور الضابط في معظم أعماله منذ سنوات طويلة، ورغم اختلاق المواقف والرتب إلا أنه حصر في هذه الأدوار كثيرا منها شخصياته في مسلسل كلبش، ولد الغلابة، ابن موت،وفي أفلام تيتو، خالتي فرنسا، العيال هربت

وكان أخر اعماله هو مسلسل الطاؤوس ، والذي شارك فى بطولته كل من جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب .

 

 

أشرف مصيلحي الفنان اشرف مصيلحي الفنان حسن عيد المخرجة منال الصيفي مسلسل كلبش

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