عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سفاح الجيزة ينافس على الأعلى مشاهدة في الإمارات.. تفاصيل

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

تمكن مسلسل سفاح الجيزة من المنافسة علي المراكز الأولى ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات المتحدة، عبر منصة شاهد.

واحتل مسلسل سفاح الجيزة، والذي يتم عرضه حاليا المركز الرابع من أصل 10 مراكز، للأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات، بينما تصدر القائمة مسلسل كريستال.

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.
[[system- code: ad: autoads]]
تمكن مسلسل سفاح الجيزة من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.  

قصة بوليسية مشوقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاء وقسوة وعنفا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات.

سفاح الجيزة يقوم ببطولته كل من أحمد فهمي وباسم سمرة وركين سعد وحنان يوسف بالإضافة كل عدد من الفنانين أبرزهم ميمي جمال وبسنت شوقي وناهد رشدي.

سفاح الجيزة ركين سعد مسلسل سفاح الجيزة منصة شاهد vip منصة شاهد الامارات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

فرنسا تعلن حصيلة ضحاياها في زلزال المغرب

رجل يعثر على طفل داخل مزرعة.. وأهله: عندنا منه كتير ربيه انت

دعاء دخول شهر ربيع الأول .. ولماذا سمي بهذا الاسم

الأهلي يعلن عن صفقة موديست خلال ساعات.. تفاصيل التعاقد

إسرائيل تعلن فقدان الاتصال بـ 56 من رعاياها في المغرب

تحول كبير.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ