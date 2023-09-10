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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

السقا - غادة عبد
السقا - غادة عبد الرازق - عادل إمام

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية مع انتشار لائحة غير رسمية أو موثقة لأجور بعض العاملين بصناعة الفن في مصر .

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل تلك الأجور، ففي عام 2004 تقدم ما يقرب من 2000 فنان ليوسف شعبان والذي كان يتقلد منصب نقيب الممثلين حينها.

وهو ما دفع يوسف شعبان حينها للتحدث مع رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون آنذاك، وقاموا بوضع لائحة أجور وهي كالآتي :

 

تم تقسيم الفنانين إلى 5 شرائح: الأولى تضم 17 اسما  فقط هم: فاتن حمامة، سميرة أحمد، محمود مرسي، كمال الشناوي، عادل إمام، محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، أحمد زكي، محمد صبحي، محمد هنيدي، فاروق الفيشاوي، يسرا، نبيلة عبيد، نادية الجندي، إلهام شاهين، ليلى علوي، وقد كانوا يحصلون حينها على مبلغ 25 ألف في الساعه أي ما يعاد 550 ألف في العمل ككل.

عادل امام

الشريحة الثانية كان أجرها 20 ألف جنيه في الساعة وتضم: آثار الحكيم، سمير غانم، بوسي، معالي زايد، أحمد السقا، محمود قابيل، دلال عبد العزيز، وكان إجمالي أجرهم في المسلسل 440 ألف جنيه فقط.

أحمد السقا 

الشريحة الثالثة كانت تضم غادة عبد الرازق، أحمد عبد العزيز، هدى سلطان، سميحة أيوب ويحصلون علي 15 ألف جنيه في الساعة بإجمالي 330 ألف جنيه في العمل.

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غادة عبد الرازق

أما الشريحة الرابعة كانت تحصل علي مبلغ 220 ألف جنيه، وكانت والشريحة الخامسة تضم عددا من الأسماء أبرزهم، سوسن بدر وسعاد نصر ويتقاضون مبلغ 5 الآلاف جنيه في الساعة ما يعادل 110 آلاف جنيه.

أما الممثلون الآخرون والذين لم تضمهم القائمة فقد حدد لهم أجر 3 آلاف جنيه في الساعة.

اتحاد الإذاعة والتليفزيون أحمد عبد العزيز أحمد زكي دلال عبد العزيز سميحة أيوب سوسن بدر سميرة أحمد سعاد نصر غادة عبد الرازق كمال الشناوي

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