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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

282 أغنية.. أبرز أعمال رياض السنباطي مع أم كلثوم في ذكرى وفاة

رياض السنباطى
رياض السنباطى

يحل اليوم ذكرى وفاة رياض السنباطى  والذي يعد وأحداً من أكبر الملحنين والموسيقيين الذين قدموا أروع الأعمال الغنائية التي قدمتها الراحلة أم كلثوم. 

 رياض السنباطى   

ولد رياض محمد السنباطي بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، في 30 نوفمبر عام 1906، ضبطه والده هاربًا من المدرسة في سن التاسعة عند جارهم النجار، وهو يضرب على العود ويغني أغنية "الصهبجية" لسيد درويش، فقرر أن يأخذه معه في الأفراح والموالد.

أصيب رياض السنباطى منذ صغره بمرض فى عينيه، حال بينه وبين استكمال دراسته، مما جعله يعلم نفسه العود بالاستماع إلى عزف والده، بينما استمع الشيخ سيد درويش لرياض فأعجب به، وأراد أن يصطحبه إلى الإسكندرية، ولكن والده رفض ذلك العرض بسبب اعتماده عليه بدرجة كبيرة في فرقته.

 رياض السنباطى  

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تقدم بطلب لمعهد الموسيقى العربية، ليدرس به فاختبرته لجنة من جهابذة الموسيقى العربية فى ذلك الوقت، إلا أن أعضاءها أصيبوا بنوع من الذهول، حيث كانت قدراته أكبر من أن يكون طالباً لذا أصدروا قرارهم بتعيينه فى المعهد أستاذا لآلة العود والأداء، قدم استقالته من العمل بالمعهد بعد ثلاث سنوات، حيث كان قد اتخذ قراره بدخول عالم التلحين، عن طريق شركة أوديون للأسطوانات التى قدمته كملحن لكبار مطربى ومطربات الشركة ومنهم صالح عبدالحى، نجاة على، عبدالغنى السيد ورجاء عبده.

 رياض السنباطى  

تعرف على أم كلثوم بعد فترة وجيزة من شهرته ليكونا معا ثنائيا وقدم مع أم كلثوم أعمالاً خلدت فى تاريخ الموسيقى والغناء العربي، ويعد النقاد أغنيتهما "الأطلال" أفضل أغنية عربية فى القرن العشرين، وتتجاوز أعمال رياض السنباطي الفنية حاجز الألف لحن، كان رصيد أم كلثوم منها 282 أغنية وقصيدة، تضم أيقوناتها الشهيرة "أراك عصى الدمع، ولسه فاكر، وحيرت قلبي معاك، وأقولك ايه عن الشوق، وليلى ونهاري، وطوف وشوف، والأطلال".

بلغت عدد مؤلفاته 534 عملا، وتعاون عبر مسيرته الفنية مع 120 شاعرا، وقدم للسينما فيلما واحدا عام 1952، أمام هدى سلطان ولم يكرر التجربة لأنه كان يرى نفسه ممثلا فاشلا وأن التلحين عالمه الخاص.

 

الراحلة أم كلثوم هدى سلطان معهد الموسيقي معهد الموسيقى العربية رياض السنباطي

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