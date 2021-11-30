في ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي.. وصف صوت عبد الحليم حافظ بالمرتجف

وتفاصيل أول لقاء مع كوكب الشرق

يحل اليوم ذكرى ميلاد احد أهم أعمدة التلحين في الوطن العربي، الا وهو الموسيقار رياض السنباطي حيث يعد أحد أبرز الموسيقيين في تلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته 534 عملا، وتعاون عبر مسيرته الفنية مع 120 شاعرا، وقدم للسينما فيلما واحدا عام 1952، أمام هدى سلطان ولم يكرر التجربة لأنه كان يرى نفسه ممثلا فاشلا وأن التلحين عالمه الخاص.

تفاصيل اول لقاء مع كوكب الشرق:

في لقاء نادر مع التليفزيون الكويتى، كشف السنباطي أن أم كلثوم تكبره بـ5 سنوات وأنه قابلها لأول مرة في محطة القطار فجرا، بينما كان عائدا مع والده من الغناء في حفل زفاف، وكانت أم كلثوم أيضا تغني في فرح آخر بنفس القرية.وبحكم الصداقة التي تجمع أبويهما دار حوار بين السنباطي وأم كلثوم في محطة القطار وكانت تبلغ من العمر 17 عاما، وكان عمره وقتها 12 عاما.

وفي هذا اللقاء النادر سأل المذيع رياض السنباطي عن رأيه في اتهام أم كلثوم بتأخير الموسيقي العربية 40 عاما، حيث انشغل الموسيقيين بجمال صوتها ولم يهتموا بتطوير الموسيقى.

واندهش السنباطي من السؤال ونفي هذا الاتهام قائلا: "أم كلثوم كانت فنانة ذكية و موهوبة ومنحها الله موهبة استثنائية من الصعب أن تتكرر، وهي التي ساهمت في تطوير الموسيقى العربية، إذ قدمت كل ألوان الغناء، ديني ورومانسي ووطني وهذا اتهام ظالم جدا لها.

أشهر المطربين الذين غنوا من ألحانه

أشهر المطربين الذين غنوا من ألحانه هم: محمد عبد المطلب، أم كلثوم، هدى سلطان، وردة، فايزة أحمد، ميادة الحناوي، سميرة سعيد، نجاة، وعزيزة جلال التي لحن لها العديد من الأغاني العاطفية كان آخرها قصيدة بعنوان “من أنا”، وكانت عزيزة جلال آخر فنانة يقدم لها رياض السنباطي ألحان، قدم خلال مشواره الفني ما يقرب من ٥٣٩ عملاً في الأوبرا العربية والسينما والقصائد وغيرهم، وقدم حوالي ٣٨ مؤلفة موسيقية، وتعاون خلال مسيرته مع ما يزيد عن ١٢٠ شاعر.

زواجه:

تزوج رياض السنباطي في بدايته الفنية وحضر زفافه كوكب الشرق أم كلثوم، وتزوج من امرأة من خارج الوسط الفني، وكانت حياته الخاصة بسيطة بدرجة كبيرة، وكانت قريبة من العزلة والانطوائية إلا الذين يتعامل معهم من الفنانين، وكان معروف رياض السنباطي بأنه يقضي الكثير من وقته بمفرده يسجل ألحان وينتظر الإلهام، وقد روت زوجته أنه في أغلب الأوقات يكون السنباطي جالساً مع عائلته على المائدة لتناول الطعام وفجأة يترك الأكل ويفكر، ثم يذهب إلى غرفته الخاصة وبها يصب اللحن الذي ألفه والذي كان يظل يفكر فيه لشهور، وكانت زوجته تبرر فعله أمام الضيوف وتوضح لهم أن هذه عادته واعتادوا عليها جميعا.

رياض السنباطي : في صوت عبد الحليم حافظ به رجفة

صرح رياض السنباطي تصريحات عن عبد الحليم حافظ فأوضح أنه يرى أن العندليب رائع لكنه في صوته رجفة غير مفهومة ولا يعرف هل هي خلقت في صوته، أم يقوم هو بصنعها كنوع من تحسين أدائه، وشبه السنباطي هذه الرجفة كأن شخص يقف يغني ويأتي من خلفه شخص ويهز كتفيه، وأن العندليب خامة صوته رائعة باستثناء هذه الرجفة في صوته، وأوضح أن سبب نجاح العندليب أنه لم يقم بتقليد أي فنان قبله، مما جعله له طابع معين ومميز.

خلاف مادى مع ام كلثوم

قال الكابتن طيار محمد السنباطي، نجل الموسيقار الراحل رياض السنباطي، إن والده الراحل رياض السنباطي، كان طيبا ومتواضعا ومهذبا لأقصي الحدود، وبالرغم من ذلك كان يتميز بشخصية قوية وحادة، حيث كان يتعامل مع أمراء وملوك وكوكب الشرق أم كلثوم.

وأضاف "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن والده كان سريع الغضب، كما كان مثاليا وطيبا للغاية، حيث كان دائما ما يغضب في البروفات عندما لا يحفظ أي من المطربين ألحانه، موضحًا أن الفرق الموسيقية كانت دائمًا "مرعوبة" منه، لمعرفتهم أن لديه حرصًا شديدًا على عمله، وضرورة خروجه في أبهي حلة له.

وأكد أنه اختلف مع الفنانة أم كلثوم في إحدى المرات، بسبب خلاف مادي، وقالت له "خلاص يا رياض"، ليرد عليها بقوله: "طيب يا أم كلثوم": "وعنها يا بيه، تتصل بالتليفون ومايردش عليها، تجيله بالعربية بتاعتها لمصر الجديدة، ومايخرجش يقابلها".

وفاته:

توفي الموسيقار رياض السنباطي في 10 سبتمبر 1981