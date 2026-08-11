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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوتنا في شبابنا.. مبادرة تستهدف تأهيل الشباب في الفن والإبداع داخل 14 محافظة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن مبادرة «قوتنا في شبابنا» تستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا، وتهدف إلى تنمية مهاراتهم وتأهيلهم في عدد من المجالات الفنية والإبداعية، بما يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم.

وأضاف العزازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تركز على مجموعة من المجالات الفنية والإبداعية التي تتيح للشباب اكتساب الخبرات العملية وتطوير قدراتهم، بما يساعد على إعداد كوادر شابة قادرة على المشاركة في مختلف مجالات العمل الفني.

3 محاور رئيسية لمبادرة «قوتنا في شبابنا»

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن المبادرة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور السينما، والذي يتضمن تنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات الإخراج والتصوير السينمائي، بهدف تأهيل الشباب وإعداد كوادر جديدة لديها القدرة على تنفيذ وإنتاج الأعمال السينمائية.

ويتمثل المحور الثاني في الفنون الأدائية، ويشمل ورشًا متخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي والإلقاء والتقديم الفني، بما يساهم في تطوير مهارات الشباب في الأداء والتواصل والتعبير بصورة أكثر فاعلية.

أما المحور الثالث، فهو الكتابة والإبداع، وينطلق من أهمية الكتابة باعتبارها الخطوة الأولى والأساس الذي تنطلق منه مختلف الأعمال الفنية والإبداعية، مع العمل على اكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها في هذا المجال.

مشاركة 513 شابًا وشابة من 14 محافظة

وأشار العزازي إلى أن نسخة المبادرة هذا العام شهدت استحداث عدد من الجوانب الجديدة، استجابة للاهتمام المتزايد من جانب الشباب بالمعرفة والتعلم المستمر، موضحًا أن عدد المشاركين يبلغ نحو 513 شابًا وشابة يمثلون 14 محافظة مصرية.

وأكد أن المبادرة تغطي في دورتها الحالية أكثر من 50% من محافظات الجمهورية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق المشاركة خلال الدورات المقبلة، والوصول إلى تمثيل جميع المحافظات المصرية بنسبة 100%.

التقديم لمبادرة «قوتنا في شبابنا» إلكترونيًا

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن التقديم للالتحاق بمبادرة «قوتنا في شبابنا» يتم إلكترونيًا، على أن تتولى لجان علمية وفنية متخصصة فحص طلبات المتقدمين.

وتضم هذه اللجان نخبة من الأكاديميين والمبدعين والمتخصصين في مختلف المجالات الفنية والإبداعية، حيث يتم تقييم السير الذاتية والملفات المقدمة من الشباب، واختيار المشاركين وفقًا لرغباتهم وقدراتهم، إلى جانب الطاقة الاستيعابية المتاحة لكل مجال.

المبادرة تفتح الطريق أمام اكتشاف المواهب الشابة

وتستهدف مبادرة «قوتنا في شبابنا» توفير مساحة للشباب لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم، من خلال التدريب العملي وورش العمل المتخصصة، بما يساهم في دعم المواهب الجديدة وإتاحة فرص أكبر أمامها للمشاركة في المشهد الفني والثقافي.

مبادرة «قوتنا في شبابنا» قوتنا في شبابنا الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة محور السينما

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