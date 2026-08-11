درة تنتظر عرض فيلمها "الست لما"

تنتظر الفنانة درة عرض أحدث أفلامها فيلم الست لما والمنتظر عرضه يوم ١٩ من أغسطس الجاري في مصر والوطن العربي.

في الوقت نفسه عبرت درة عن سعادتها بالعودة للتعاون مع النجمة يسرا بعد تعاونهما معا في مسلسل خاص جدا.

كانت آخر أعمال درة المعروضة هو مسلسل علي كلاي والذي تألقت من خلاله في شخصية جديدة عليها تماما حصلت عنها إشادات الجماهير والنقاد.

وتلعب درة في الفيلم دور «فاطمة»، نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمًا، إلا أن حلمها يتحول إلى كابوس بعد زواجها من رجل أناني يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء، لتعيش مأساة إنسانية تكشف من خلالها عن معاناة نساء كثيرات.

وتسرد «فاطمة» قصتها أمام الجميع، لتسلط من خلال تجربتها الضوء على قضية الاغتصاب الزوجي، باعتبارها جريمة يغفلها المجتمع، في طرح درامي يتناول واحدة من القضايا الاجتماعية والإنسانية الشائكة، ويفتح بابًا للنقاش حول آثارها على المرأة والأسرة والمجتمع.

أبطال فيلم الست لما

الفيلم بطولة كل من يسرا ودرة، و طماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم كندة علوش وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تطلق دينا الكردي، التي تجسدها يسرا، حملة «فيتو» لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية، وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

و على صعيد آخر تنتظر النجمتان ايضا عرض مسلسلهما "قلب شمس" من تأليف واخراج محمد سامي في اول تجربة تمثيلية له.