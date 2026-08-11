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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك البركة – مصر يحقق 2.73 مليار جنيه أرباحاً قبل الضريبة بنهاية النصف الأول من عام 2026

بنك البركة
بنك البركة
أحمد عبد القوى

 أعلن بنك البركة - مصر عن نتائج أعماله المالية المستقلة للنصف الأول من عام 2026، والتي كشفت عن استقرار المؤشرات المالية للبنك، بما يعكس نجاح استراتيجيته في ترسيخ حضوره بالقطاع المصرفي الإسلامي في مصر، وقدرته على تلبية احتياجات عملائه وتقديم خدمات مصرفية تلائم متطلبات السوق المصري.

وأظهرت نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام، تحقيق البنك صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 1.85 مليار جنيه، بينما سجلت الأرباح قبل الضريبة 2.73 مليار جنيه. وتؤكد هذه النتائج كفاءة أداء البنك وقدرته على تحقيق عوائد قوية، حيث بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) 2.3%، فيما سجل معدل العائد على إجمالي حقوق الملكية (ROE) 23.5%.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت إجمالي أصول بنك البركة - مصر بنسبة 3.9% لتصل إلى 151.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت حقوق الملكية 16.2 مليار جنيه، بنمو قدره 3.6% مقارنة بنهاية عام 2025. كما واصلت ودائع العملاء نموها لتبلغ 127.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 4.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 3.9% مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يعكس ثقة العملاء المتنامية في البنك. وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع ودائع الأفراد بقيمة 6.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 8%، لتصل إلى 89.6 مليار جنيه، مستحوذة على 70.3% من إجمالي ودائع العملاء، وفي الوقت نفسه، سجلت ودائع الشركات 37.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.

كما نمت الإيرادات التشغيلية خلال هذه الفترة لتصل إلى 4.76 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 3.96 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 9%. وارتفع كذلك صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 16.5% ليسجل 795 مليون جنيه، وهو ما يمثل 16.7% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، وكذلك يعكس تنوع مصادر دخل البنك واستمرار كفاءة أدائه.

وبالتوازي مع نمو الودائع، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء 83.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.5% مقارنة بنهاية عام 2025، إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع حيث سجلت 65.3% في نهاية يونيو 2026.

وعلى مستوى قطاع الشركات، ارتفعت محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية للمؤسسات إلى 63.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 9.3% مقارنة بنهاية عام 2025، مدفوعة بنمو محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة بنسبة 11.7%، وبزيادة بلغت 6.2 مليار جنيه، لتصل إلى 59.1 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.1 مليار جنيه.

وعلى مستوى قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للأفراد بنسبة 10.3% لتصل إلى 19.9 مليار جنيه، حيث حققت التمويلات الشخصية نموًا بنسبة 10.4% لتسجل 19.4 مليار جنيه، إلى جانب الأداء القوي لمحفظة بطاقات الائتمان، التي ارتفعت بنسبة 13.6% لتصل إلى 532 مليون جنيه.

وعلّق الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، على هذه النتائج قائلاً: "تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تحقيق نمو متوازن ومستدام، عبر نموذج أعمال يرتكز على الكفاءة التشغيلية وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما نواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا وتوسيع القنوات الرقمية والارتقاء بتجربة العملاء، مع الحفاظ على إدارة رشيدة للمخاطر تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف."

وأكد حجازي أن البنك سيواصل تنفيذ خططه التوسعية في قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية، عبر تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة العملاء، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم الأنشطة الاقتصادية، بما يرسخ مكانة بنك البركة – مصر كأحد أبرز البنوك العاملة في قطاع الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية.

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