مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي السنطة بالغربية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء مستشفي السنطة بمحافظة الغربية .

واستمع مدبولي لشرح حول مكونات المستشفي والذي تتضمن 223 سرير وقسم العيادات الخارجية والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي والطوارىء والأشعة والعمليات والعناية المركزة والنساء والأطفال .

ومن المقرر ان ينتهي الأعمال بالمستشفي في نوفمبر 2026، بتكلفة 618.5 مليون جنيه .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، قد افتتحوا توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتى بقرية الغريب، بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة للمواطنين، لما لها من دور مباشر في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة، فضلًا عن دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها القرى المصرية في مختلف القطاعات.