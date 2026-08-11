فرحة في كنيسة العذراء.. الأنبا فام يرسم 41 شماسًا جديدا

شهدت كنيسة السيدة العذراء بقرية نزلة عبيد، التابعة لإيبارشية شرق المنيا، أجواءً روحية مميزة، خلال القداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الأنبا فام، أسقف شرق المنيا.

رسامة شمامسة جدد

وخلال القداس، صلى نيافته صلوات رسامة ٤١ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس «مرتل»، وذلك عقب صلاة الصلح، لبدء خدمتهم في الكنيسة ذاتها، والمشاركة في خدمة الصلوات والتسابيح والألحان.

وشارك في صلوات الرسامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط فرحة أبناء الكنيسة بهذه المناسبة، التي شهدت انضمام مجموعة جديدة من الشمامسة إلى خدمة الكنيسة.