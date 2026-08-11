رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا يوحنا ويقدم التعازي للبابا تواضروس

تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، نيافة الأنبا يوحنا، الأسقف العام بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد مسيرة طويلة من الخدمة الكنسية امتدت لأكثر من خمسين عامًا.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى المجمع المقدس، وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومحبيه، في هذا الرحيل الأليم.

وقال رئيس الطائفة: "لقد فقدنا قامة روحية، كرّست سنوات طويلة من حياتها لخدمة الله والكنيسة، وقدّم خلالها الراحل مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الرعوي والخدمة الكنسية. وإذ نشارك قداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشاعر الحزن، نصلي أن يمنح الرب التعزية والسلام لشعب الكنيسة، ولكل محبيه، وأن يهب الجميع الرجاء والقوة في هذه الأوقات".