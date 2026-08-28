المهندس المصري يتصدر المشهد في السعودية.. والنقيب العام: حضورنا يتجاوز الحدود

التقى الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب مهندسي مصر، عددًا من المهندسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية وأعضاء جمعية المهندسين المصريين بالسعودية، برئاسة المهندس هشام الشافعي، وذلك في إطار حرص نقابة المهندسين المصرية على تعزيز التواصل مع أبنائها المهندسين داخل مصر وخارجها، والاستماع إلى آرائهم والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والعمل على حلها ودعمهم مهنيًا ونقابيًا.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات والقضايا المهنية والنقابية، وفي مقدمتها الخطة الاستراتيجية لنقابة المهندسين، والتحول الرقمي ومنظومة «المهندس الممارس» التي ستعزز قدرة المهندس المصري على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع أوضاع المهندسين المصريين العاملين بالخارج، وبصفة خاصة المهندسين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيز التواصل والتعاون بما يخدم مصالح المهندسين ويرتقي بمستوى المهنة.

وأعرب الدكتور محمد عبدالغني عن سعادته بلقاء المهندسين المصريين بالسعودية، قائلا:" تكتسب أوضاع المهندسين المصريين في المملكة أهمية خاصة، نظرا للأعداد الكبيرة للمهندسين المصريين المسجلين لدى الجهات المعنية بالسعودية، إذ يمثل المهندسون المصريون النسبة الأعلى بعد المهندسين السعوديين، وهو ما يعكس الحضور الكبير للمهندس المصري في سوق العمل الهندسي السعودي.

سوق العمل الهندسي السعودي

وأكد "عبدالغني" أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع جميع المهندسين المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن العدد الكبير للمهندسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يجعل منهم كتلة مهنية مهمة نفخر بها، لما يقدمونه من إسهامات وخبرات في مختلف القطاعات الهندسية، فالمهندس المصري له تاريخ طويل ومشرف في المنطقة العربية، وهو رائد في مختلف المجالات الهندسية، واستطاع على مدار عقود أن يثبت كفاءته وقدرته على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى والإسهام في مسيرة التنمية».

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز آليات التواصل مع المهندسين المصريين بالخارج، والاستماع إلى رؤاهم واحتياجاتهم، والعمل على بحث القضايا والتحديات المهنية التي تمسهم والسعي إلى حلها، ودعم مكانة المهندس المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وأكد أن الاهتمام بالمهندس المصري بالخارج لا ينفصل عن استراتيجية النقابة لتطوير المهنة والارتقاء بمستوى المهندس المصري، موضحًا أن التطوير المهني والتأهيل المستمر أصبحا ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الهندسي، وهو ما تعمل النقابة على دعمه من خلال خطتها الاستراتيجية ومنظومة «المهندس الممارس».

كما استمع نقيب المهندسين خلال اللقاء إلى مداخلات ومقترحات المهندسين المصريين العاملين بالسعودية، والتي تناولت عددًا من القضايا المهنية والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا العمل على بحثها وحلها.

من جانبه، أعرب المهندس هشام الشافعي رئيس جمعية المهندسين المصريين في السعودية، عن ترحيبه بحضور نقيب المهندسين مشيراً إلى العلاقة المتميزة بين النقابة والجمعية، والقائمة على الدعم والتعاون الدائم، كما استعرض جهود وإنجازات الجمعية في تدريب ودعم المهندسين المصريين بالسعودية من تنظيم برامج تدريبية والتي تحدى بالإقبال الكبير عليها، كما تطرق إلى العمل علي إطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء جمعية المهندسين المصريين بالسعودية والمهندسون المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لحرص نقيب المهندسين على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى رؤاهم ومطالبهم، مؤكدين أهمية استمرار هذا التواصل والتنسيق بما يخدم المهندس المصري ويرسخ دوره ومكانته في سوق العمل السعودي، وأكدوا استعدادهم للمشاركة بجهود كبيرة في ملفات التحول الرقمي والملفات النقابية ذات الصلة بالخدمات النقابية وتقديم رؤية شاملة لما يحتاجه المهندسون المصريون العاملون بالخارج.