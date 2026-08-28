الدرع هدف الزمالك .. كيف يخطط معتمد جمال لتكرار إنجاز الموسم الماضي؟

رفع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سقف طموحات الفريق في الموسم الجديد بعدما أكد ثقته في قدرة لاعبيه على المنافسة بقوة وحصد لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي في ظل رغبة الجهاز الفني في مواصلة النجاحات التي تحققت خلال الموسم الماضي.

بدأ الزمالك رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري موسم 2026-2027 بعدما توج بالبطولة في الموسم الماضي وسط منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز ليصبح الحفاظ على اللقب الهدف الرئيسي للفريق خلال الموسم الحالي.

معتمد جمال يراهن على لاعبي الزمالك

ويعتمد معتمد جمال في خطته للموسم الجديد على الثقة في المجموعة الحالية من اللاعبين بعدما أكد عقب الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة أنه يراهن على قدرة الفريق على تحقيق لقب الدوري.

ويرى المدير الفني أن فترة التوقف الطويلة التي سبقت انطلاق الموسم أثرت على جاهزية بعض اللاعبين وهو ما ظهر في بدايات المباريات لكنه شدد على أن استمرار خوض اللقاءات سيساعد الفريق على استعادة مستواه البدني والفني بشكل تدريجي.

رفع معدلات اللياقة البدنية

وتأتي عملية تجهيز اللاعبين بدنيا على رأس أولويات الجهاز الفني للزمالك خاصة مع ضغط المباريات وتداخل المنافسات المحلية والقارية.

ويعمل معتمد جمال على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال التدريبات المقبلة، من أجل الوصول بالفريق إلى أفضل حالة بدنية خصوصا أن الزمالك يخوض الموسم وسط ارتباطات متعددة.

التغييرات سلاح معتمد جمال

وأظهرت مباراة البنك الأهلي اعتماد المدير الفني على التغييرات أثناء اللقاء من أجل تصحيح شكل الفريق ويعمل معتمد جمال على امتلاك أكثر من حل داخل المباريات سواء من خلال التغييرات أو تعديل طريقة اللعب وفقا لسير اللقاء، خاصة في ظل امتلاك الزمالك مجموعة متنوعة من العناصر.

تجهيز شيكو بانزا تدريجيا

ويضع الجهاز الفني أيضا خطة خاصة لتجهيز الأنجولي شيكو بانزا أحد العناصر التي يعول عليها الزمالك خلال الموسم الجديد.

ويدخل معتمد جمال الموسم الجديد بهدف واضح يتمثل في الحفاظ على لقب الدوري ومواصلة وضع الزمالك على قمة الكرة المصرية مع التعامل مع كل مباراة باعتبارها خطوة جديدة في سباق المنافسة.

ويؤكد الجهاز الفني أن الوصول إلى اللقب يحتاج إلى الاستمرارية وعدم فقدان النقاط، إلى جانب التعامل الذكي مع ضغط المباريات، والحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق حتى نهاية الموسم.

ومع بداية الزمالك للموسم بأربع نقاط من أول جولتين بعد التعادل مع الاتحاد السكندري ثم الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة يسعى معتمد جمال إلى البناء على البداية وتحسين الأداء والنتائج من أجل تحويل طموح الحفاظ على اللقب إلى واقع داخل الملعب.