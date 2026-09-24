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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية : تحرير 4 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف

الدفاع الروسية : تحرير 4 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية : تحرير 4 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف
أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة حررت 4 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.

وأوضحت الوزارة في بيان، حسبما أفادت وكالة النباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم /الخميس/ - "أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة سفيتلايا دولينا في مقاطعة زابوروجيه".

وأضافت أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة خاركوف، واصلت تشديد الحصار وتوسيع منطقة السيطرة الخارجية، ونتيجة للعمليات النشطة، أصبحت بوزوفو وخيزنياكوفو في مقاطعة خاركوف تحت السيطرة داخل منطقة الحصار، مشيرا إلى أنهفي بلدة دوبروبيليا، قامت وحدات من الجيش الـ51، نتيجة لعمليات هجومية، بتوسيع الحصار الخارجي وتحرير بلدة دوبروبيليا (مالوي) في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف

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