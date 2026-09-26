في حضرة حتشبسوت.. 38 بالونا طائرا تحلق بسماء الأقصر وعلى متنها 1080 سائحا

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم، مشهدا سياحيا مميزا مع انطلاق 38 رحلة بالون طائر من منطقة البر الغربي، في رحلات حملت على متنها نحو 1080 سائحا من مختلف الجنسيات، ليستمتعوا بمشهد استثنائي يجمع بين سحر الطبيعة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وانطلقت البالونات في رحلاتها من المنطقة القريبة من معبد الملكة حتشبسوت، لتبدأ رحلة التحليق فوق المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية للبر الغربي، في تجربة سياحية تجمع بين المغامرة والاستمتاع بتاريخ الأقصر الممتد لآلاف السنين.

وقال الكابتن وائل أحمد، كابتن بإحدى شركات البالون الطائر في الأقصر، إن رحلات اليوم شهدت إقبالا ملحوظا من السائحين، موضحا أن التحليق فوق الأقصر يمنح السائح تجربة مختلفة، خاصة مع مشاهدة المعابد والمناطق الأثرية من أعلى في مشهد لا يتكرر.

وأضاف وائل أحمد أن رحلة البالون تبدأ منذ لحظة الإقلاع وسط أجواء مميزة، ومع ارتفاع البالون تظهر معالم البر الغربي بصورة بانورامية، بينما تظل جبال الأقصر ومعبد حتشبسوت في قلب المشهد، وهو ما يجعل التجربة من أبرز الأنشطة التي يحرص السائحون على خوضها خلال زيارتهم للمدينة.

وأشار إلى أن تنوع جنسيات السائحين المشاركين في الرحلات يعكس على الاهتمام بالسياحة في الأقصر، لافتا إلى أن الاستمتاع بشروق الشمس من سماء المدينة التاريخية يمنح الزائر فرصة لرؤية الحضارة المصرية القديمة من زاوية مختلفة تماما.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز التجارب السياحية التي تشتهر بها الأقصر، حيث تمنح السائحين فرصة للتحليق فوق البر الغربي ومشاهدة عدد من أشهر المعالم الأثرية، إلى جانب الحقول والقرى ونهر النيل في مشهد يجمع بين التاريخ والطبيعة.