عقوبة التحرش تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة 300 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون العقوبات

شددت تعديلات قانون العقوبات العقوبات المقررة على جرائم التحرش والتعرض للغير، خاصة في الحالات التي ترتكب داخل أماكن العمل أو وسائل النقل أو بمشاركة أكثر من شخص.

وبموجب التعديلات، يعاقب من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل أو باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا، بالحبس من سنتين إلى 4 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الحبس من 3 إلى 5 سنوات

وتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان فأكثر، أو كان الجاني يحمل سلاحًا، أو كرر الفعل من خلال ملاحقة المجني عليه وتتبعها.

مضاعفة العقوبات

وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، لا يقل الحبس عن 4 سنوات، بينما تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى عند العود.