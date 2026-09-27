ضبط 377 مخالفة تموينية بالمنيا .. والتحفظ على أكثر من 25 ألف لتر مواد بترولية

في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، ومواجهة كافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملاتها المكثفة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 377 مخالفة ومحضرًا، شملت 11 مخالفة في قطاع المواد البترولية، تم خلالها ضبط والتحفظ على 25 ألفًا و796 لترًا من المواد البترولية، بواقع 20 ألفًا و73 لتر سولار جرى تجميعها دون وجه حق، و5 آلاف و723 لتر بنزين 92 تم تجميعها بأزيد من الكميات المقررة، إلى جانب ضبط 3 مسدسات ضخ لوجود عجز في الكميات المنصرفة للمواطنين، عقب إجراء المعايرة بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، فضلًا عن تحرير محضرين لإدارة محطات وقود بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص، ومخالفة للتصرف في 30 أسطوانة غاز تجاري، ومخالفات تتعلق بسجلات البترول والامتناع عن البيع.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن 292 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود موازين، وعدم الإعلان عن تعليمات التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بونات الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش. كما تم تحرير 71 محضرًا بالأسواق، تضمنت 18 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات متنوعة شملت السكر والدقيق والزيوت والمنظفات والعصائر والبسكويت والأسمدة وغيرها، إلى جانب 5 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و38 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن محضر لإدارة منشأة دون ترخيص.

حملات تموينية

وشملت الحملات كذلك 3 محاضر للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، لمخالفات تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف. وأكدت مديرية التموين بالمنيا استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.