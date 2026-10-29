عصام زكريا رئيسا للدورة الـ27 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

أصدر الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بتولي الناقد السينمائي عصام زكريا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، التابع لوزارة الثقافة.

ويأتي القرار في إطار استعدادات المركز القومي للسينما لتنظيم الدورة الجديدة من المهرجان، الذي يُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة على المستويين العربي والدولي.

ويأتي اختيار الناقد السينمائي عصام زكريا في إطار حرص المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، على الاستفادة من الخبرات السينمائية المتخصصة، ومواصلة مسيرة النجاح التي حققها المهرجان خلال دوراته السابقة، والعمل على تطوير برامجه وفعالياته، وتعزيز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية، بما يسهم في دعم صناعة الأفلام التسجيلية والقصيرة، واكتشاف المواهب السينمائية الجديدة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة انطلاق التحضيرات للدورة السابعة والعشرين، من خلال وضع التصورات الخاصة بالبرنامج السينمائي والمسابقات والفعاليات المصاحبة، والعمل على تقديم دورة متميزة تعكس تاريخ المهرجان ومكانته الفنية والثقافية، وتواكب التطورات التي تشهدها صناعة السينما التسجيلية والقصيرة عالميًا.

وجدير بالذكر أن الناقد السينمائي عصام زكريا سبق أن تولى رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لعدد من الدورات السابقة، التي شهدت نجاحًا كبيرًا على المستويين الفني والتنظيمي، وتميزت بتنوع المشاركات السينمائية والحضور الدولي، إلى جانب تقديم برامج وعروض وفعاليات أسهمت في إثراء الحركة السينمائية، وتعزيز مكانة المهرجان كملتقى مهم لصناع الأفلام والنقاد والمهتمين بالسينما من مختلف دول العالم.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات السينمائية المتخصصة في المنطقة، وينظمه المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، بهدف دعم وتشجيع صناعة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين لعرض تجاربهم السينمائية، وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين السينمائيين المصريين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم.