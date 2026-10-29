أمينة خليل تشوق الجمهور لفيلم «حدوتة» قبل طرحه في السينمات

تواصل الفنانة أمينة خليل الترويج لفيلمها الجديد «حدوتة»، المقرر انطلاق عرضه في دور السينما يوم 11 نوفمبر المقبل، بمصر والوطن العربي.

وشاركت أمينة خليل متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» منشورًا للترويج للعمل، وكتبت: «يا ترى هدى عارفة الحدوتة؟، فيلم حدوتة يوم 11/11 في جميع سينمات مصر والوطن العربي».

وفي سياق متصل، كشف الفنان أحمد حلمي عن تطورات العمل على فيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»، موضحًا أنهما وصلا إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، تمهيدًا لعرضهما خلال الفترة المقبلة.

وقال حلمي، خلال ظهوره في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن فيلم «حدوتة» يمر حاليًا بمراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى، بينما وصل فيلم «أضعف خلقه» إلى مراحله النهائية، دون الكشف عن موعد محدد لطرحه.