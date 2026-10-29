طرح فيلمي ولا كان عالبال ونصيب في دور العرض السعودية

استقبلت دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فيلمي «نصيب» بطولة الفنانة ياسمين صبري و«ولا كان عالبال» بطولة الفنان نور النبوي والفنانة ياسمينا العبد.



قصة وأبطال فيلم «نصيب»

تدور أحداث فيلم «نصيب» في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، داخل منتجع سياحي بمدينة الغردقة، حيث تجسد ياسمين صبري شخصية أرملة ثرية ترث منتجعًا سياحيًا بعد وفاة زوجها الملياردير، وتخوض تجارب عاطفية مختلفة بحثًا عن شريك الحياة المناسب، إلى أن تلتقي برجل تنشأ بينهما قصة حب، لتتوالى الأحداث في مزيج من المواقف الكوميدية والمفاجآت.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ياسمين صبري، ومعتصم النهار، ورحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، وعمر الشناوي، ومصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

قصة وأبطال فيلم «ولا كان عالبال»

أما فيلم «ولا كان عالبال»، فيدور في إطار رومانسي كوميدي بمدينة الأقصر، حول شاب يعمل مرشدًا سياحيًا، يجد نفسه متورطًا في مهمة غير متوقعة، بعدما يستعين به رجل أعمال ثري لمساعدة ابنته على نسيان حبيبها السابق، لتتشابك الأحداث وتنشأ مواقف كوميدية، قبل أن تتطور الأمور إلى قصة حب لم تكن في الحسبان.

ويضم الفيلم في بطولته نور النبوي، وياسمينا العبد، وأشرف عبد الباقي، ومروان المسلماني، وجودي السوفياني، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد.



