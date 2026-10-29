رسائل مهمة من البنوك وشركات الاتصالات بمناسبة التوقيت الشتوي

بدأت مجموعة من البنوك وشركات المحمول في مصر ، في أخطاء عملاءها في تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة مساء اليوم الخميس 29-10-2026 بمناسبة العمل بالتوقيت الشتوي .

وفقا لرسائل نصية ارسلتها أحد شركات الاتصالات و البنوك، بتأثر خدمات التحويل والتحصيل الالكتروني عبر المحافظ الإلكترونية و البنكية بما في ذلك تطبيق انستاباي، لمدة 4 ساعات من مساء اليوم .

تاثر الخدمات الرقمية



واهابت مجموعة البنوك وشركات الاتصالات بتأثر الخدمات الرقمية بما في ذلك خدمات فودافون كاش و انستاباي وعمليات السحب والتحويل من محافظ البنوك أو ماكينات الصراف الالي ATM بسبب عمليات أتمتتة التوقيت الشتوي اعتبارا من اليوم .

