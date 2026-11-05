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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم النقدي للأسر.. الحكومة تكشف آلية تحديد قيمة المخصصات وتؤكد عدم تقليص المستفيدين

الدعم
الدعم
إسراء صبري

تتجه الحكومة نحو تطوير منظومة الدعم المقدمة للمواطنين، من خلال دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار مساعي تعزيز الشفافية وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها الفعليين، مع مراعاة احتياجات الأسر وأعداد أفرادها.

تحديد قيمة الدعم النقدي وفقًا لعدد أفراد الأسرة

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ملامح توجه الحكومة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قيمة الدعم المقرر صرفه ستُحدد وفقًا لعدد المستفيدين داخل كل أسرة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة تفاصيل المنظومة الجديدة، بما يحقق الاستفادة المثلى للأسر المستحقة، ويراعي أعداد المستفيدين واحتياجات كل أسرة، بما يضمن تقديم الدعم بصورة أكثر كفاءة.

الحكومة تكشف تفاصيل الدعم النقدي: يعادل قيمة التموين الحالي وقابل للزيادة مع التضخم | المصري اليوم

الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة الدعم النقدي يتمثل في تحقيق مزيد من الشفافية، وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها الفعليين.

وأضاف أن تطوير آليات تقديم الدعم يستهدف تعزيز العدالة في التوزيع وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المخصصة للأسر المستحقة.

الحكومة: التحول للدعم النقدي لا يستهدف تقليص المستفيدين

وشدد المستشار محمد عادل على أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو تقليص أعداد المستفيدين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة والكفاءة في توزيعه.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة تفاصيل المنظومة الجديدة، بما يضمن مراعاة احتياجات الأسر المستحقة وتحقيق الأهداف المرجوة من التحول إلى الدعم النقدي.

متحدث الحكومة: الدعم النقدي سيتحدد بناءً على عدد المستفيدين من كل أسرة - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
الدعم النقدي الحكومة الدعم الدعم العيني

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