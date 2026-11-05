بيطري الغربية: تحصين 145 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات

قالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم، الخميس، 145 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2026 والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

تحصينات المواشي

وأضافت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 222 ألف و503 حيوانات من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

حملات بيطرية

وأوضحت أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

قوافل بيطرية وتحسين الثروة الحيوانية

وناشدت المديرية، المربين التعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.