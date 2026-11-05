جورجي جيسوس: كريستيانو رونالدو سيظل حاضرًا في قلوب البرتغاليين ومرجعًا لتاريخ الكرة

أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تقديره الكبير للنجم كريستيانو رونالدو، مشددًا على مكانته التاريخية لدى الشعب البرتغالي والمنتخب الوطني، واحترامه لقراره بشأن مستقبله الدولي.

وقال جيسوس إنه أتيحت له فرصة العمل مع رونالدو لمدة عام خلال فترة تواجدهما في نادي النصر السعودي، مؤكدًا أنه طلب منه مواصلة المشوار معه قبل أول استدعاء، لرغبته في وجوده إلى جانبه.

وأضاف أنه يتفهم قرار النجم البرتغالي ويحترمه، مشيرًا إلى أنه أمر بوضع صورة كبيرة لرونالدو داخل قاعة المنتخب، حتى تظل مسيرته حاضرة أمام اللاعبين الشباب وزملائه، وتكون مصدر إلهام لهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كريستيانو رونالدو سيظل مرجعًا خالدًا في تاريخ كرة القدم البرتغالية، وسيبقى حاضرًا في قلوب الشعب البرتغالي وجميع أفراد المنتخب الوطني.