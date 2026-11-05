وداع لا يليق.. تعليق مثير من أحمد شوبير على اعتزال رونالدو دوليًا

علق الإعلامي أحمد شوبير على إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، وإنهاء رحلته مع منتخب البرتغال، بعد مسيرة استثنائية استمرت لأكثر من عقدين، حقق خلالها العديد من الإنجازات والأرقام القياسية التي جعلته أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتهت القصة.. انتهت الرحلة لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة».

وأضاف: «كريستيانو رونالدو يعلن اليوم طي صفحة المنتخب والاعتزال دوليًا، تاريخ البرتغال ما قبل رونالدو شيء، وما بعد رونالدو شيء تاني خالص، رونالدو وضعهم على الخريطة الكروية وصنع معهم المجد».

وتابع الإعلامي أحمد شوبير: «حتى ولو تأخر إعلان الاعتزال، ولكنه للأسف وداع لا يليق ودون التقدير المنتظر».

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة وداع إلى الجماهير البرتغالية، معلنًا نهاية رحلته مع المنتخب بعد 23 عامًا ارتدى خلالها القميص رقم 7.

وقال رونالدو في رسالته: «إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7.. بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم».

وأضاف: «لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية»، في إشارة إلى نهاية مشواره الدولي مع منتخب بلاده.

ويعد رونالدو أحد أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ الكرة البرتغالية، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، إلى جانب تصدره قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية.

وترك قائد منتخب البرتغال بصمة استثنائية على مدار سنوات طويلة، بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب، وأحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، ليشكل إعلان اعتزاله نهاية حقبة مهمة في تاريخ الكرة البرتغالية.

ومن جانبه، يواصل كريستيانو رونالدو مشواره الاحترافي على مستوى الأندية، في ظل ارتباطه بنادي النصر السعودي، حيث لا يعني قراره اعتزال كرة القدم نهائيًا، وإنما الاكتفاء بإنهاء مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال.