قيادي بمستقبل وطن: إنهاء أزمة "وقف المنان" ينهي معاناة آلاف الأسر

أشاد المهندس سامح صلاح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع القيود وإلغاء إيقاف التعامل على أراضي "وقف الأمير مصطفى المنان"، مؤكدًا أنها خطوة تاريخية ترفع عبئًا ثقيلًا ودوامة من القلق النفسي والمعيشي أثقلت كاهل آلاف الأسر على مدار سنوات طويلة في محافظات شمال الدلتا.

وأكد "الشيمي" أن حسم هذا الملف الحيوي واستجابة الدولة الفورية لشواغل المواطنين يعكسان حرصًا حقيقيًا على إرساء دعائم الاستقرار المجتمعي والنفسي للأهالي، وتحرير ممتلكاتهم من قيود التجميد بما يضمن استقرار مراكزهم القانونية ويحفظ حقوقهم المشروعة.

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن القرار نجح في تحقيق معادلة متوازنة ودقيقة إذ يحافظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف العامة، وفي الوقت ذاته يُنصف المواطنين ويفتح الباب واسعًا أمام تسيير معاملاتهم العقارية والتسجيل بكل سلاسة ويُسر دون أي عوائق إدارية.

كما أكد على أن إنهاء أزمة أراضي الوقف بشمال الدلتا يمثل دفعة قوية ومحورية لتحفيز بيئة الاستثمار العقاري والزراعي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، موجهًا الشكر للقيادة السياسية وللجهات الحكومية المعنية على هذا التحرك الواعي والشجاع الذي لامس احتياجات الشارع بصدق.