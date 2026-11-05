قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: إنهاء أزمة "وقف المنان" ينهي معاناة آلاف الأسر

المهندس سامح صلاح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية
المهندس سامح صلاح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس سامح صلاح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع القيود وإلغاء إيقاف التعامل على أراضي "وقف الأمير مصطفى المنان"، مؤكدًا أنها خطوة تاريخية ترفع عبئًا ثقيلًا ودوامة من القلق النفسي والمعيشي أثقلت كاهل آلاف الأسر على مدار سنوات طويلة في محافظات شمال الدلتا.

وأكد "الشيمي" أن حسم هذا الملف الحيوي واستجابة الدولة الفورية لشواغل المواطنين يعكسان حرصًا حقيقيًا على إرساء دعائم الاستقرار المجتمعي والنفسي للأهالي، وتحرير ممتلكاتهم من قيود التجميد بما يضمن استقرار مراكزهم القانونية ويحفظ حقوقهم المشروعة.

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن القرار نجح في تحقيق معادلة متوازنة ودقيقة إذ يحافظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف العامة، وفي الوقت ذاته يُنصف المواطنين ويفتح الباب واسعًا أمام تسيير معاملاتهم العقارية والتسجيل بكل سلاسة ويُسر دون أي عوائق إدارية.

كما أكد على أن إنهاء أزمة أراضي الوقف بشمال الدلتا يمثل دفعة قوية ومحورية لتحفيز بيئة الاستثمار العقاري والزراعي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، موجهًا الشكر للقيادة السياسية وللجهات الحكومية المعنية على هذا التحرك الواعي والشجاع الذي لامس احتياجات الشارع بصدق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف الأمير مصطفى المنان حقوق الدولة أموال الأوقاف العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد