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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المدينة الفاضلة ومحمد فريد.. جوائز المسابقة الكبري بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

متولي وشفيقة
متولي وشفيقة
أحمد البهى

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال حفل ختام دورته الحادية عشرة، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، جوائز مسابقاته الثلاثة ، والتي شهدت منافسة قوية بين العروض المسرحية المشاركة، حيث حصد العرض القطري «المدينة الفاصلة» المركز الأول بجائزة مهرجان ظفار الدولي للمسرح لأفضل عرض متكامل، فيما حصل العرض المصري «متولي وشفيقة» على المركز الثاني بالجائزة نفسها.

وفاز المخرج فهد الدوسري عن العرض السعودي «لا أحد» بجائزة وائل عبد الفتاح لأفضل مخرج، فيما حصد طالب الدوس عن عرض «المدينة الفاصلة» جائزة ميشيل منير لأفضل مؤلف، وحصل محمد فريد عن عرض «متولي وشفيقة» على جائزة محمد حسن الجندي لأفضل ممثل، بينما نالت يسرا المنسي عن العرض نفسه جائزة شيرين الطحان لأفضل ممثلة، كما حصل عرض «متولي وشفيقة» على جائزة إيهاب النوبي لأفضل سينوغرافيا مناصفة مع العرض القطري «المدينة الفاصلة»، فيما ذهبت جائزة عماد الشنفري للجنة التحكيم الخاصة إلى العرض الروماني «Puzzle».

وأقيمت  الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وأقيم  المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، وجامعة الكتاب بالعراق، الشريك العلمي، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي المدينة الفاصلة مهرجان ظفار الدولي للمسرح

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