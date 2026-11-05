قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على يد زوج ابنته.. مقـ.تل مسن في خلافات أسرية بغرب الإسكندرية

المجنى عليه
المجنى عليه
أحمد بسيوني

لقي رجل يبلغ من العمر 65 عامًا مصرعه، وأُصيبت زوجة نجله بجرح في اليد، إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل شقة الأسرة بمنطقة مساكن الطابية بالورديان، التابعة لحي غرب الإسكندرية، وذلك على خلفية خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشادة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، ووجود متوفى ومصابة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، برفقة سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثمان رجل يُدعى «م.أ.م.ح»، 65 عامًا، داخل غرفة النوم، مصابًا بجروح قطعية وإصابات متفرقة في الرقبة والرأس والوجه والصدر والكتف.

وكشفت أقوال أحد المتواجدين بالشقة، ويدعى «ع.س.م»، 62 عامًا، ويعمل فني كهرباء، عن نشوب خلاف بين المجني عليه وزوج ابنته، ويدعى «م.ر.ش.ق»، تطور إلى اعتداء الأخير عليه بسكين صغير، كما تعدى على زوجته «آ.م» بالسلاح نفسه، ما أسفر عن إصابتها بجرح في اليد.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها، وقررت التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وإرسال السلاح الأبيض المضبوط إلى مصلحة الطب الشرعي، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كما انتُدب طبيب شرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، تحت إشراف الدكتور محمود جبر، نائب مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، لبيان طبيعة الإصابات وسبب الوفاة وكيفية وتوقيت حدوثها، وتحديد الأداة المستخدمة في الاعتداء.

المجنى عليه غرب الإسكندرية الورديان طليق ابنته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

ايفرتون

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-11-2026

محمد بركات ووائل جمعة

وائل جمعة يهنئ محمد بركات بزفاف نجلته

الأهلي والزمالك

الزمالك كان بيصرف أكتر من الأهلي.. إعلامي يكشف أرقاما مثيرة عن صفقات القطبين ورواتب اللاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد