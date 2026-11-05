على يد زوج ابنته.. مقـ.تل مسن في خلافات أسرية بغرب الإسكندرية

لقي رجل يبلغ من العمر 65 عامًا مصرعه، وأُصيبت زوجة نجله بجرح في اليد، إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل شقة الأسرة بمنطقة مساكن الطابية بالورديان، التابعة لحي غرب الإسكندرية، وذلك على خلفية خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشادة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، ووجود متوفى ومصابة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، برفقة سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثمان رجل يُدعى «م.أ.م.ح»، 65 عامًا، داخل غرفة النوم، مصابًا بجروح قطعية وإصابات متفرقة في الرقبة والرأس والوجه والصدر والكتف.

وكشفت أقوال أحد المتواجدين بالشقة، ويدعى «ع.س.م»، 62 عامًا، ويعمل فني كهرباء، عن نشوب خلاف بين المجني عليه وزوج ابنته، ويدعى «م.ر.ش.ق»، تطور إلى اعتداء الأخير عليه بسكين صغير، كما تعدى على زوجته «آ.م» بالسلاح نفسه، ما أسفر عن إصابتها بجرح في اليد.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها، وقررت التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وإرسال السلاح الأبيض المضبوط إلى مصلحة الطب الشرعي، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كما انتُدب طبيب شرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، تحت إشراف الدكتور محمود جبر، نائب مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، لبيان طبيعة الإصابات وسبب الوفاة وكيفية وتوقيت حدوثها، وتحديد الأداة المستخدمة في الاعتداء.