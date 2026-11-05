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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في حضور محمد صلاح.. طرابزون سبور يخسر بهدف نظيف على يد فرايبورج بدوري المؤتمر الأوروبي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

خسر فريق طرابزون سبور التركي بنتيجة 1-0 على يد فرايبورج الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب «بابارا بارك».

وسجل هدف فرايبورج اللاعب لوكاس كوبلير في الدقيقة 16 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع فرايبورج رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ11 في ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وتوقف رصيد طرابزون سبور عند النقطة 6 ليحتل المركز الثامن.

 

تشكيل المباراة

أعلن الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فرايبورج الألماني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، في المباراة التي تقام على ملعب «بابارا بارك».

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح، الذي يقود هجوم الفريق التركي وارتدي شارة القيادة.

تشكيل طرابزون سبور أمام فرايبورج

وجاء التشكيل الأساسي لطرابزون سبور على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: جنك أوزكاجار، تشيبوكي نوايوو، فاجنر بينا، مصطفى إسكيهيلاتش

خط الوسط: فابينيو، باتيستا ميندي، إرنست موتشي

خط الهجوم: محمد صلاح، نواه سافيو، بول أونواتشو.

بدلاء طرابزون سبور أمام فرايبورج

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: أحمد دوغان، إيرول جان، ساميت، سافيتش، أحمد جميل، مصطفى كوزي، ميليح، بوشواري، أوغوزهان، وأوزان.

 

طرابزون سبور التركي فرايبورج الألماني فرايبورج دوري المؤتمر الأوروبي

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