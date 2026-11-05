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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع «الماسترز الدولي» استضافة مصر لدورة 2028

جوهر نييل
جوهر نييل

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع وفد الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز (IMGA)، لبحث التعاون بشأن استضافة مصر لدورة ألعاب الماسترز الدولية المفتوحة 2028، المقرر إقامتها في أكتوبر 2028.

وزير الشباب والرياضة يبحث مع «الماسترز الدولي» استضافة مصر لدورة 2028

وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والفنية للاستضافة، وإمكانات مصر ومنشآتها الرياضية ومدى جاهزيتها، وآليات التنسيق المشترك مع الاتحاد الدولي والشركات المنظمة.

وأكد الوزير أن استضافة الدورة فرصة لتعزيز مكانة مصر كوجهة للأحداث الرياضية الكبرى ودعم السياحة الرياضية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل ودراسة جميع المتطلبات اللازمة.

واستعرض وفد الاتحاد الدولي تاريخ الدورة التي انطلقت عام 1985، وآخر نسخة منها في أبوظبي عام 2026 بمشاركة نحو 25 ألف شخص، وهي موجهة للرياضيين من سن 30 عامًا فما فوق. ومن المستهدف أن تستقبل مصر نحو 10 آلاف مشارك في نسخة 2028، بمشاركة 20 إلى 25 رياضة.

حضر الاجتماع من الجانب الدولي: جينز هولم المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وسامانثا فرناندا رئيس قطاع الرياضة بالاتحاد، وآدم الزغبي المدير التنفيذي للشركة.. ومن الوزارة: الدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مدير عام المنتخبات القومية.

جوهر نييل وزارة الرياضة وزارة الشباب والرياضة ألعاب الماسترز

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