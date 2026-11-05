قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سرقة صيدلية الأورام بمستشفى تأمين صحي في الإسكندرية

مستشفى جمال عبدالناصر
مستشفى جمال عبدالناصر
أحمد بسيوني

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة صيدلية الأورام التابعة لأحد مستشفيات التأمين الصحي الشهيرة بنطاق حي وسط، وتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف مسؤولي المستشفى تعرض صيدلية الأورام للسرقة، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا بالواقعة داخل نطاق قسم شرطة باب شرق.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لمعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأ فريق البحث الجنائي فحص ملابسات الواقعة وجمع المعلومات التي قد تسهم في تحديد مرتكبيها.

وفي إطار جهود البحث، يجري فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى، إلى جانب رفع البصمات والاستماع إلى أقوال العاملين والمتواجدين بالمكان، للوقوف على كيفية وقوع السرقة وتحديد المسؤولين عنها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.

مستشفى جمال عبدالناصر وسط الاسكندريه مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

بحيرة الزلقة بنويبع

بحيرة الزلقة بنويبع تختزن 8 ملايين متر مكعب من مياه السيول.. نموذج عملي لحماية جنوب سيناء والاستفادة من الأمطار

مبادرة فرحة مصر

دعم زواج الشباب من الأسر الأولى بالرعاية.. 4 آلاف مستفيد في 2026/2027.. كيف تحصل على الدعم؟

مبادرة علاج سرطان الرئة مجانا

علاج سرطان الرئة مجانا.. كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر؟.. الشروط وخطوات الفحص وأماكن الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد