سرقة صيدلية الأورام بمستشفى تأمين صحي في الإسكندرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة صيدلية الأورام التابعة لأحد مستشفيات التأمين الصحي الشهيرة بنطاق حي وسط، وتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف مسؤولي المستشفى تعرض صيدلية الأورام للسرقة، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا بالواقعة داخل نطاق قسم شرطة باب شرق.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لمعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأ فريق البحث الجنائي فحص ملابسات الواقعة وجمع المعلومات التي قد تسهم في تحديد مرتكبيها.

وفي إطار جهود البحث، يجري فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى، إلى جانب رفع البصمات والاستماع إلى أقوال العاملين والمتواجدين بالمكان، للوقوف على كيفية وقوع السرقة وتحديد المسؤولين عنها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.