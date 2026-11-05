محافظ جنوب سيناء يختتم الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فعاليات دورته الحادية عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، بحضور الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، والفنانة حنان مطاوع، والفنان رياض الخولي، والفنان أحمد بدير، والفنان محمد الصاوي، والبروفيسور قسطنطين كرياك، رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، الكاتب والناقد أحميدة عياشي من الجزائر، والأستاذ عمار بن عوبد غواص رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، والفنانة إيمانويلا كونتوجيورجو، والمخرج عادل مديح من المغرب، وآنا سينكوفيتس ، ممثلة مهرجان بريست الدولي للمسرح في بيلاروسيا،إلى جانب عدد من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب.



واستهل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، كلمته بالترحيب بجميع ضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، معربًا عن سعادته بوجود هذه القامات الفنية الكبيرة، وفي مقدمتهم الفنانون أحمد بدير ورياض الخولي مؤكدًا التأثير الكبير الذي تركه هؤلاء الفنانون في أجيال متعاقبة.

وأضاف أن الفن المصري، باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة، بما يقدمه من إبداع في التمثيل والإخراج ومختلف مجالات الفنون، يترك أثرًا كبيرًا في المنطقة العربية، مشيرًا إلى سعادته باختيار الفنانة الكبيرة سهير المرشدي لتحمل الدورة الحادية عشرة اسمها، باعتبارها واحدة من أهم ممثلات تاريخ المسرح والفن المصري.

واستعاد المحافظ أبرز محطات الفنانة سهير المرشدي الفنية، ومنها أدوارها في مسلسلي «ليالي الحلمية » و«ارابيسك»، إلى جانب أعمالها المسرحية المهمة، مؤكدًا مكانتها الفنية التي جعلتها تستحق لقب «إيزيس المسرح المصري».

وأكد كمال أن مدينة شرم الشيخ تشهد، بفضل الله، موسمًا سياحيًا جيدًا على مدار العام، صيفًا وشتاءً، مع ارتفاع معدلات الإقبال السياحي من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير على المدينة يعكس نجاح الدولة المصرية في الحفاظ على أمنها واستقرارها، في ظل التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.



وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الاحتفالية والمهرجان الفني بمدينة السلام تمثل تأكيدًا على قدرة مصر على مواصلة تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية رغم مختلف التحديات.

ومن جانبه وجه المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على دعمه الكامل ورعايته للمهرجان، مشيدًا بدور مجلس مدينة شرم الشيخ وكافة الهياكل التنظيمية والقطاعات المختلفة بالمحافظة في دعم فعاليات الدورة الحادية عشرة.

كما وجه الغرباوي، خلال كلمته بحفل ختام الدورة الحادية عشرة من المهرجان، الشكر إلى مؤسسات الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب جميع الرعاة والداعمين للمهرجان، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تحمل اسم النجمة الكبيرة سهير المرشدي، ووجه لها التحية والتقدير.



وأقيمت الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتولت الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.