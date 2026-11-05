ضياء الدين داوود: توجيهات الرئيس تنهي أزمة أراضي وقف عبد المنان بعد أشهر من التحركات البرلمانية

أعرب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صدور توجيهات رئاسية بإنهاء أزمة وقف تسجيل والتعامل على أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وقال داوود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حل الأزمة جاء بعد تحركات برلمانية ومطالبات متواصلة واستخدام الأدوات الرقابية، إلى جانب مناقشة الملف داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء.

متابعة القضية

وأشار إلى أن القيود المفروضة على تسجيل الأراضي منذ مايو 2026 عطلت مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية لنحو ستة أشهر، مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية أسهمت في إنهاء الأزمة، ومثمناً جهود النواب الذين واصلوا متابعة القضية حتى الوصول إلى الحل.