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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: حوافز أعضاء هيئة التدريس لا تتناسب مع أعبائهم

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

انتقد الإعلامي مصطفى بكري قيمة الحوافز الجديدة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع الأعباء المعيشية والبحثية التي يتحملها الأساتذة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحافز السنوي يتراوح بين 500 جنيه للمعيد و1500 جنيه للأستاذ قبل الاستقطاعات، وقد ينخفض صافي المبلغ إلى نحو 750 جنيهًا.

 تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس

وطالب بكري بإعادة النظر في منظومة الرواتب والحوافز، بما يضمن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، وتوفير الاستقرار اللازم لدعم التعليم والبحث العلمي.

مصطفى بكري هيئة التدريس الجامعات المصرية القيادات الجامعية العمداء

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