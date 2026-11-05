مصطفى بكري: احتضان الرئيس السيسي للطفلة ميار عثمان كان احتضانا للوطن بأكمله

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن احتضان الرئيس عبد الفتاح السيسي للطفلة ميار عثمان لم يكن مجرد لحظة إنسانية عابرة، بل كان احتضانًا للوطن بأكمله، ولمصر التي شعرت بالفخر والسعادة بإنجاز ابنتها الصغيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تلك اللحظة التي احتضن فيها الرئيس السيسي ميار، حملت رسالة إنسانية عميقة، وكأنها احتضان لأحلام مئات الملايين من الأطفال المصريين، وتجسيد لصورة الأب الذي يرى في نجاح أبنائه مصدرًا للفخر والسعادة.

وأضاف أن ميار عثمان لم تكن وحدها صاحبة هذا الانتصار، بل أصبحت سفيرة لمصر ومصدر فخر واعتزاز لكل طفل يحمل كتابًا، ويعتز بلغته العربية ويسعى إلى تحقيق أحلامه دون أن يعرف المستحيل.

مختلف المحافل

وأشار إلى أن قصة ميار تمثل نموذجًا ملهمًا للأطفال المصريين، ورسالة تؤكد أن الطموح والاجتهاد قادران على صناعة النجاح ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.