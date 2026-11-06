لاعب طرابزون يشيد بمحمد صلاح: الجميع يرغب في العمل مع نجم بحجمه

أشاد النيجيري بول أونواتشو، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن وجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق بفضل خبراته وإمكاناته الفنية وتأثيره الإيجابي على زملائه.

وقال أونواتشو، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الجميع يرغب في العمل مع لاعب بحجم محمد صلاح، لما يمتلكه من خبرات وجودة فنية تساعد الفريق على التطور وتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف اللاعب النيجيري: «الجميع يرغب في العمل مع نجم بحجم محمد صلاح، فهو يضيف إلينا الكثير بفضل خبرته وجودته، ويساهم بشكل إيجابي في تطور فريقنا، ويؤثر علينا بشكل جيد، أنا ممتن له، وانظروا إلى أين وصلنا كفريق معه».

وأكد أونواتشو تقديره الكبير لما يقدمه محمد صلاح داخل الفريق، مشيرًا إلى أن تأثيره لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى مساعدة زملائه ونقل خبراته إليهم، وهو ما ينعكس على أداء المجموعة بشكل عام.