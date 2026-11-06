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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمدة قرية نجريج يستقبل وفد نادي طرابزون في جولة بمسقط رأس محمد صلاح وسط أجواء فرحة وحفاوة ..صور

وفد نادي طرابزون في جولة بالغربية
وفد نادي طرابزون في جولة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية منذ قليل جولة ميدانية أجراها وفد من نادي طرابزون التركي ضم ممثل إداري ولفيف من الصحفيين وفريق المركز الاعلامي في جولة للقاء أهالي القرية مسقط رأس الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني وسط أجواء من الفرحة والبهجة عقب صلاة الجمعة تخللها ملاعب مركز شباب وكافة الاماكن التي شهدت نبوغ موهبة الفرعون المصري.

وفد نادي طرابزون 


وكان العمدة ماهر شتية ممثلا عن قرية نجريج قد استقبل الوفد التركي مؤكدا في تصريح صحفي بقوله:"محمد صلاح لاعب منتخب مصر الوطني هو سفير لنا في كل بلاد العالم ونرحب دائما بكل ضيوفنا وعلي رأسهم وفد نادي طرابزون التركي وكلنا كأهالي للقرية فخورين بإبننا البار " .

استقبال قرية نجريج 


وأشار عمدة القرية أن الوفد التركي تمثل في أعضاء من نادي طرابزون من الصحفيين والإعلاميين بقصد عمل تقرير نموذج عن قرية نجريج مسقط رأس لاعبنا مو صلاح فخر كل العرب علي حد قوله .

تحرك تنفيذي من رئاسة بسيون 

من ناحية أخري استعدت رئاسة مركز بسيون برئاسة الدكتورة جيهان القطان لتلك الزيارة من خلال تهيئة شوارع قرية نجريج وتمهيد كافة مداخلها ومخارجها للاستقبال وفد الضيوف وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال جولتهم لإعداد تقرير تلفزيوني عن قرية فخر كل المصريين .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي وفد طرابزون في جولة بقرية نجريج بسيون

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