السودان يطالب بموقف عربي حازم إزاء استهداف أراضيه انطلاقًا من إثيوبيا

دعا خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني، مجلس وزراء الإعلام العرب إلى اتخاذ موقف عربي حازم إزاء التطورات التي يشهدها السودان، مطالبًا الدول التي تقدم الدعم لقوات الدعم السريع بوقف هذا الدعم، ومشددًا على ضرورة مساندة السودان في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير السوداني أمام الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تناول خلالها تطورات الأوضاع في السودان، ودور الإعلام العربي في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق الإعلامي المشترك.

وأكد الإعيسر أهمية أن يتجاوز التضامن العربي مع السودان حدود التصريحات والبيانات، وأن يترجم إلى مواقف عملية تعكس المسؤولية العربية تجاه ما يواجهه الشعب السوداني، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع التطورات الميدانية والسياسية والإعلامية في السودان من منطلق الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ووحدة أراضيها.

وتطرق الوزير السوداني إلى ما وصفه بالهجمات التي تنطلق من الأراضي الإثيوبية باتجاه السودان، داعيًا إلى موقف عربي واضح إزاء هذه التطورات، ومطالبًا بوقف أي أشكال للدعم الذي يسهم في استمرار الصراع، ومؤكدًا أن حماية السودان تمثل جزءًا من حماية الأمن القومي العربي.

وشدد الإعيسر على الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام العربي في نقل الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان، ومواجهة حملات التضليل والشائعات والمعلومات المضللة، داعيًا المؤسسات الإعلامية العربية إلى تحري الدقة والمهنية في تناول الأحداث، وعدم ترك المجال أمام الروايات غير الدقيقة لتشكيل الرأي العام بشأن ما يجري في البلاد.

الهجمات على الأراضي السودانية

وأكد ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية، والعمل على بناء استراتيجية إعلامية مشتركة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل، بما يسهم في حماية المجتمعات العربية وتعزيز الوعي بالقضايا المشتركة.

واستحضر الوزير السوداني قمة الخرطوم عام 1967، وما ارتبط بها من مواقف عربية تاريخية، وفي مقدمتها اللاءات الثلاث، باعتبارها محطة مهمة في تاريخ التضامن والعمل العربي المشترك، مشددًا على أهمية استعادة روح التنسيق والتعاون العربي في مواجهة التحديات الحالية.

كما دعا إلى تطوير منظومة العمل الإعلامي العربي، وتعزيز الإنتاج الإعلامي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في الدول العربية، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والتكنولوجيا الرقمية.

وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي والإعلامي، بما يضمن تقديم محتوى مسؤول يحترم وعي الجمهور، ويسهم في مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.

وأكد الإعيسر، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من دبلوماسية البيانات إلى دبلوماسية المواقف والإنجازات، وأن يكون التضامن العربي قائمًا على خطوات عملية تعكس وحدة الموقف تجاه القضايا التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها.

واختتم الوزير السوداني كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير أداء الإعلام العربي بما يمكنه من القيام بدوره في الدفاع عن القضايا العربية والتعبير عن تطلعات الشعوب، في ظل التحديات السياسية والأمنية والإعلامية التي تشهدها المنطقة.