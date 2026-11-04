المعاملة بالمثل.. السودان تغلق قنصلية إثيوبيا وتمهل دبلوماسييها 48 ساعة للمغادرة

أغلقت الحكومة السودانية القنصلية الإثيوبية بمدينة القضارف، وأمهلت طاقمها الدبلوماسي 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة تأتي رداً على إغلاق إثيوبيا القنصلية السودانية بمدينة أصوصا وإمهال موظفيها المدة نفسها للمغادرة.

تصعيد دبلوماسي بين السودان وإثيوبيا

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر حكومي سوداني أن القرار يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية الخلافات الأمنية والاتهامات المتبادلة.

وأمرت إثيوبيا 6 من موظفي القنصلية السودانية في بلدة أصوصا الحدودية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بحسب مسؤول إثيوبي كبير.

ويتهم السودان إثيوبيا بدعم قوات "الدعم السريع"، فيما تتهم أديس أبابا الخرطوم بدعم متمردي تيغراي، وينفي الطرفان الاتهامات.

وقدم السودان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، متهماً إثيوبيا بالسماح لـ"الدعم السريع" باستخدام أراضيها لإطلاق طائرات مسيّرة ملغومة.