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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق ماراثون 2026 بمسافات متنوعة من مكتبة الإسكندرية إلى المنتزه

ماراثون من مكتبة للمنتزه
ماراثون من مكتبة للمنتزه

 شهد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون الإسكندرية 2026، وذلك تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بخروج الفعاليات الرياضية بالصورة التي تليق بمكانة عروس البحر المتوسط.

خمسة سباقات بمسافات مختلفة

ونُظم الماراثون بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة EVENT SPORTS وفريق ALEX RUNNERS، وتضمن خمسة سباقات بمسافات مختلفة، شملت 2 كم و5 كم و10 كم، انطلاقًا من مكتبة الإسكندرية والعودة إليها، إلى جانب سباقي نصف الماراثون لمسافة 21.1 كم، والماراثون الكامل لمسافة 42.2 كم، من منطقة المنتزه وصولًا إلى مكتبة الإسكندرية.

وخلال الفعاليات، حرص وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور وليد الرفاعي على توزيع الميداليات على المتسابقين، تقديرًا لمشاركتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة، حيث شهد الماراثون مشاركة متنوعة ضمت الأطفال والعائلات وذوي الهمم، في أجواء عكست أهمية الرياضة في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة ممارسة النشاط البدني.

ويأتي تنظيم الماراثون في إطار دعم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزيز مكانة الإسكندرية كوجهة لاستضافة الأحداث الرياضية، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وإبراز المقومات الحضارية والسياحية للمدينة.

الإسكندرية ماراثون انطلاق مكتبة الاسكندرية خمسة سباقات

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