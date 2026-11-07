في 30 دقيقة.. نجاح جراحة دقيقة لمسنة عمرها 76 عامًا بمستشفى الغردقة

سجل مستشفى الغردقة العام نجاحًا طبيًا جديدًا، بعدما تمكن فريق طبي من إجراء جراحة دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 76 عامًا، كانت تعاني من كسر مفتت بأعلى عظمة الفخذ، رغم خطورة حالتها الصحية وما صاحبها من تحديات كبيرة أثناء التخدير.

كفاءة القلب فرضت تحديًا أمام الفريق الطبي

وجاء التدخل الجراحي في ظل معاناة المريضة من ضعف عضلة القلب، التي لم تتجاوز كفاءتها 36%، وهو ما جعل التخدير يمثل خطورة بالغة، واستدعى التعامل مع الحالة بحسابات طبية دقيقة لتقليل احتمالات حدوث مضاعفات.

ونجح الفريق في إجراء جراحة لتثبيت الكسر باستخدام مسمار نخاعي تشابكي، خلال وقت لم يتجاوز 30 دقيقة، بهدف تقليل مدة تعرض المريضة للتخدير والحد من المخاطر المرتبطة بحالتها الصحية.

المريضة استعادت قدرتها على المشي

وتكللت العملية بالنجاح، وشهدت حالة المريضة تحسنًا ملحوظًا، حتى أصبحت قادرة على المشي بصورة طيبة، في نتيجة تعكس نجاح التدخل الجراحي والتعامل مع التحديات الطبية المصاحبة للحالة.

وضم الفريق الذي أجرى الجراحة: الدكتور شنودة راجي، استشاري جراحة العظام والدكتور محمود ماهر، استشاري التخدير والدكتور فارس غنيم، طبيب جراحة العظام ومحمد الكاشف، تمريض العمليات.

وجاء هذا النجاح برعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، ومتابعة الدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام، في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.