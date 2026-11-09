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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يطلق نداء عاجلا لإنقاذ النازحين بغزة من مخاطر البرد والسيول

غرق خيام النازحين
غرق خيام النازحين
الديب أبوعلي

وجه البرلمان العربي نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمنظمات الإنسانية والإغاثية العربية والإسلامية والدولية، وإلى الضمير الإنساني العالمي، للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يواجهون خطر الموت بردًا وغرقًا داخل خيام النزوح المتهالكة، في ظل الأمطار الغزيرة والعواصف والبرد القارس، وانعدام أبسط مقومات المأوى الآمن والحماية الإنسانية، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار تعرض مئات الآلاف من النازحين لظروف معيشية قاسية تهدد حياتهم وسلامتهم.

وأكد البرلمان العربي، أن مشاهد غرق خيام النازحين بمياه الأمطار، وانهيار بعضها فوق رؤوس ساكنيها، ومعاناة الأطفال والنساء وكبار السن من البرد القارس، تجسد مأساة إنسانية مروعة تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا، وتمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي لا يجوز أن يظل مكتفيًا بإصدار بيانات القلق والإدانة، بينما يُترك شعب بأكمله يواجه خطر الموت تحت الأمطار وفي العراء، بعدما دُمّرت منازله، وفقد أبسط مقومات الحياة الكريمة والأمان الإنساني.

إنقاذ سكان غزة من الغرق 

ويشدد البرلمان العربي على أن ما يواجهه النازحون في قطاع غزة ليس مجرد كارثة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بل مأساة إنسانية فاقمها الدمار الواسع الذي خلّفه عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة والمأوى الآمن والحماية الإنسانية، مؤكدًا أن حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، ومسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، وأن استمرار تعريض آلاف الأسر الفلسطينية، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، لخطر الموت بردًا وغرقًا يمثل اختبارًا حقيقيًا لضمير الإنسانية ومصداقية المجتمع الدولي.

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الإنسانية والإغاثية بتحرك دولي فوري وفاعل لتوفير المساكن المؤقتة والخيام المقاومة للأمطار والعواصف، ومستلزمات الإيواء والتدفئة والأغطية والأدوية، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، واتخاذ التدابير العاجلة لحماية النازحين من مخاطر الأمطار والسيول، مع إلزام سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكدًا أن غزة لا تحتاج إلى مزيد من بيانات التضامن والتعاطف، بل إلى تحرك دولي عاجل ينقذ الأرواح ويحفظ الكرامة الإنسانية، وينهي حالة الصمت والعجز الدولي.

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