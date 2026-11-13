خبير عسكري: تنظيم التنقيب عن الذهب يعزز الأمن القومي ويحمي الثروات المصرية

قال اللواء أيمن سليم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن حماية ثروات الدولة وصون أراضيها هدفان يعزز كل منهما الآخر، مشيرًا إلى أن التنظيم الناجح يجمع بين حماية الموارد الطبيعية وتأمين الحدود، بما يحقق أهداف الأمن القومي المصري.

وأضاف سليم، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن تحرك الرئيس يعكس وضوح رؤية القيادة السياسية تجاه قضايا الأمن القومي، موضحًا أن حماية الثروات تستلزم تنظيم استغلالها، وعدم السماح بالتنقيب العشوائي الذي يستنزف موارد الدولة دون حساب.

وأشار إلى أن استقرار الجنوب يتطلب مشاركة أبنائه في جهود التنمية، من خلال إتاحة دور لهم في عمليات استخراج الثروات، لافتًا إلى أن أبناء الجنوب «أدرى بشعابها»، وأن مشاركتهم في هذه الجهود من شأنها رفع القدرة التأمينية للحدود الجنوبية.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن مصر بدأت عملية عسكرية تستهدف المناطق التي تشهد أعمال تنقيب عشوائي، مؤكدًا أن هذه العملية لم تنتهِ بعد، في إطار التحركات الرامية إلى مواجهة الأنشطة غير القانونية وحماية ثروات الدولة.

ولفت إلى أن الحدود بين مصر والسودان تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، وأن تأمين هذه الحدود يقع على عاتق مصر في ظل انشغال الجانب السوداني بالحرب الداخلية، وهو ما يفرض أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية على امتداد الحدود الجنوبية.

وأكد سليم أن التعامل مع ملف التنقيب العشوائي لا يقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما يتطلب تنظيم استغلال الثروات وإشراك أبناء المناطق الجنوبية في التنمية، بما يحقق الاستفادة من الموارد ويحافظ على أمن الحدود.