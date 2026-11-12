سوق العمل في مصر يتغير.. 5 مهن جديدة تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي ورواتبها بالدولار

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تستخدمها الشركات لتسريع العمل أو تقليل التكاليف، بل أصبح عاملًا يعيد تشكيل سوق الوظائف، ويفرض تخصصات مهنية جديدة، ويغير طبيعة المهارات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال، سواء في مصر أو الأسواق العالمية.

ومع توسع الشركات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة الذكية وتحليل البيانات، ظهرت وظائف لم تكن منتشرة قبل سنوات قليلة، وأصبحت بعض الشركات تبحث عن متخصصين قادرين على بناء هذه الأنظمة وتشغيلها ومراقبة أدائها، إلى جانب خبراء يستطيعون دمجها في العمليات التجارية والإدارية.

وفي مصر، رصدت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، نُشرت في أبريل 2026، تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل المحلي، بالاعتماد على تحليل أكثر من 28 ألف إعلان وظيفة عبر الإنترنت، وأشارت إلى أن تأثير التكنولوجيا لا يقتصر على استبدال بعض المهام، وإنما يمتد إلى إعادة تعريف طبيعة وظائف قائمة وظهور ما وصفته بـ«المهني الهجين»، الذي يجمع بين الخبرة البشرية والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

1- مهندس الذكاء الاصطناعي AI Engineer

يأتي مهندس الذكاء الاصطناعي ضمن أبرز التخصصات المطلوبة، وتتمثل مهمته في تصميم وتطوير الأنظمة والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة والمساعدات الذكية وأنظمة التوصية وتحليل البيانات.

ويحتاج العاملون في هذا المجال إلى مهارات البرمجة، خاصة Python، والتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات وواجهات البرمجة، إلى جانب القدرة على تحويل احتياجات الشركات إلى تطبيقات عملية.

وبحسب دليل رواتب البيانات والذكاء الاصطناعي لعام 2026 الصادر عن Pearson Carter، يتراوح الراتب السنوي لمهندس الذكاء الاصطناعي في السوق الأمريكي بين 138 ألفًا و204 آلاف دولار، بمتوسط يبلغ نحو 165 ألف دولار سنويًا.

2- مهندس تعلم الآلة Machine Learning Engineer

يركز هذا التخصص على بناء النماذج التي تتعلم من البيانات وتستطيع التنبؤ بالنتائج أو اتخاذ قرارات بناءً على الأنماط المكتشفة.

وتستخدم الشركات هذه التقنيات في اكتشاف الاحتيال المالي، والتنبؤ بالطلب على المنتجات، وتحليل سلوك العملاء، وتحسين أنظمة التوصية، وتطوير الخدمات الرقمية.

ويتطلب العمل في هذا المجال إتقان البرمجة والإحصاء والرياضيات وتحليل البيانات، إلى جانب الخبرة في بناء نماذج تعلم الآلة واختبارها وتحسين دقتها.

ووفقًا لدليل Pearson Carter لعام 2026، تتراوح الرواتب السنوية لمهندسي تعلم الآلة في الولايات المتحدة بين 140 ألفًا و209 آلاف دولار، بمتوسط يبلغ 174 ألف دولار.

3- مهندس تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي MLOps Engineer

مع انتقال الشركات من تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى استخدامها داخل عملياتها اليومية، ظهرت الحاجة إلى متخصصين مسؤولين عن تشغيل النماذج ومراقبتها وتحديثها وضمان استمرار عملها بكفاءة.

ويجمع مهندس MLOps بين مهارات تعلم الآلة وهندسة البرمجيات والبنية التحتية السحابية، ويتولى متابعة أداء النماذج بعد إطلاقها، واكتشاف الأخطاء، وإدارة البيانات والتحديثات، والتأكد من قدرتها على التعامل مع أحجام كبيرة من الاستخدام.

وتتراوح الرواتب السنوية لهذا التخصص في السوق الأمريكي بين 135 ألفًا و204 آلاف دولار، بمتوسط يبلغ 171 ألف دولار، وفق دليل رواتب 2026.

4- مهندس الأوامر وتقييم النماذج Prompt Engineer

لم تعد كتابة الأوامر للذكاء الاصطناعي مجرد مهارة جانبية، إذ تحتاج الشركات إلى متخصصين قادرين على تصميم تعليمات دقيقة للحصول على نتائج موثوقة من النماذج الذكية، واختبار جودة الإجابات، وتحسين طريقة تفاعل الأنظمة مع المستخدمين.

ولا يقتصر دور مهندس الأوامر على صياغة الأسئلة، بل يمتد إلى فهم طبيعة النماذج، وتصميم سيناريوهات الاستخدام، وتقييم المخرجات، واكتشاف الأخطاء والتحيزات، وربط النماذج باحتياجات العمل.

ويبلغ متوسط الراتب السنوي لهذا التخصص في السوق الأمريكي نحو 162 ألف دولار، مع نطاق يتراوح بين 132 ألفًا و195 ألف دولار، وفق دليل Pearson Carter لعام 2026.

5- متخصص حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي AI Governance Specialist

مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك وشركات التأمين والصحة والتوظيف، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى متخصصين يضمنون استخدام الأنظمة بصورة مسؤولة وآمنة، ويحافظون على خصوصية البيانات، ويتابعون مخاطر التحيز والأخطاء والقرارات الآلية.

ويعمل متخصص حوكمة الذكاء الاصطناعي على وضع السياسات المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، ومراجعة مدى توافق الأنظمة مع القوانين واللوائح، وتقييم المخاطر المرتبطة بالبيانات والقرارات التي تنتجها النماذج.

وتتراوح الرواتب السنوية لهذا التخصص في السوق الأمريكي بين 113 ألفًا و176 ألف دولار، بمتوسط يصل إلى 143 ألف دولار، وفق دليل رواتب البيانات والذكاء الاصطناعي لعام 2026.

هل يستطيع المصريون العمل في هذه الوظائف والحصول على رواتب بالدولار؟

يفتح انتشار الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فرصًا أمام الكفاءات المصرية للعمل مع شركات دولية، سواء من خلال التوظيف المباشر أو العمل عن بُعد أو تقديم خدمات متخصصة للشركات خارج مصر.

لكن الحصول على راتب بالدولار لا يرتبط بمجرد تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يتطلب امتلاك مهارات تقنية أو تخصصية حقيقية، وإجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على تنفيذ مشروعات عملية وإثبات الخبرة من خلال نماذج أعمال سابقة.

كما تختلف الرواتب بصورة كبيرة وفقًا لمستوى الخبرة ومقر الشركة وطبيعة التعاقد؛ فالأرقام المذكورة تعكس مستويات الرواتب السنوية في السوق الأمريكي، ولا تعني أن العامل المقيم في مصر سيحصل تلقائيًا على الرواتب نفسها عند العمل عن بُعد.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف وليس فقط خلق وظائف جديدة

وتشير دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل المصري يختلف من قطاع إلى آخر، وأن الوظائف المكتبية والإدارية التي تعتمد على مهام متكررة أكثر عرضة للأتمتة، بينما تتجه وظائف أخرى إلى إعادة تشكيل مهامها بدلًا من اختفائها بالكامل.

وتؤكد هذه التحولات أهمية تطوير مهارات العاملين، والتوسع في التدريب على تحليل البيانات والبرمجة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجمع بين المعرفة التخصصية والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة.

وبينما تتغير خريطة الوظائف عالميًا، لم يعد التحدي مقتصرًا على البحث عن وظيفة جديدة، بل أصبح مرتبطًا بقدرة العاملين على تطوير مهاراتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل تحول الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى جزء أساسي من بيئة العمل الحديثة.