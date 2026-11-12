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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فرصة مجانية لشباب الأقصر..التدريب على الذكاء الاصطناعي بشهادة من Cisco

فرصة مجانية لشباب الأقصر.. تدريب 150 متدربا على الذكاء الاصطناعي بشهادة من Cisco
فرصة مجانية لشباب الأقصر.. تدريب 150 متدربا على الذكاء الاصطناعي بشهادة من Cisco
شمس يونس

أعلنت محافظة الأقصر إطلاق برنامج تدريبي مجاني في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف تدريب 150 شابا وفتاة في مرحلته الأولى، وذلك بتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، وفي إطار جهود لجنة التوظيف بالمحافظة لتأهيل الشباب لسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة «الوعي الرقمي والذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع جمعية داتا نجع خميس، ويحمل عنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي الحديث»، مستهدفا نشر ثقافة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإكساب المشاركين مهارات عملية تساعدهم على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في حياتهم اليومية ومجالات العمل المختلفة.

ومن المقرر تنفيذ التدريب عبر الإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، يوميا من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء، بإجمالي 6 ساعات تدريبية، مع إتاحة المحتوى التعليمي إلكترونيا ومتابعة المتدربين والإشراف عليهم طوال فترة البرنامج.

ويتضمن البرنامج وحدتين تدريبيتين تشتملان على 50 فيديو تعليميا تفاعليا و16 تدريبا عمليا في مجال هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، فضلا عن التعريف بأكثر من 10 أدوات وتطبيقات للذكاء الاصطناعي، بما يمنح المشاركين فرصة للتعرف على الاستخدامات العملية لهذه التقنيات وتطبيقها في مجالات متعددة.

كما يشمل التدريب تنفيذ مشروع عملي نهائي في صورة فيديو، يوظف خلاله المتدرب أدوات الذكاء الاصطناعي، ويحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات التدريب ويجتازون التقييم النهائي على شارة رقمية من أكاديمية Cisco.

ويفتح البرنامج أبوابه أمام طلاب المدارس الثانوية والفنية والجامعات والمعاهد وخريجيها، والشباب من مختلف التخصصات، والعاملين والموظفين، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، دون اشتراط امتلاك خبرة سابقة في البرمجة أو أجهزة كمبيوتر متطورة، حيث يمكن المشاركة من خلال هاتف محمول ذكي أو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت.

وتتيح المشاركة وإنشاء حساب على منصة للمتدربين فرصا إضافية لاستكمال مسارات تعليمية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها مستويان تدريبيان باللغة الإنجليزية مجانا، فضلا عن الاستفادة من مجموعة أخرى من الدورات والشهادات المجانية التي توفرها المنصة.

وأكدت المحافظة أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن خطتها لنشر الوعي الرقمي وبناء قدرات الشباب، وتوفير فرص تدريبية مجانية تواكب متطلبات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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