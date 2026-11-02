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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فالنسيا يحسم الجدل حول مستقبل أليو ديانج ويرد على أنباء رحيله

أليو ديانج
أليو ديانج
نورهان عادل

حسم خوسيه سيجارا، مدير الاتصالات بنادي فالنسيا الإسباني، الجدل المثار حول مستقبل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق، في ظل الأنباء المتداولة بشأن احتمالية رحيله أو وجود نية داخل النادي للاستغناء عن خدماته.

وأكد خوسيه سيغارا، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل ما يُثار بشأن رحيل أليو ديانج أو وجود اتجاه داخل النادي للتخلي عنه لا أساس له من الصحة، مشددًا على تمسك فالنسيا باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وقال مدير الاتصالات بنادي فالنسيا: «كل ما يُثار حول رحيل أليو ديانج أو وجود نية داخل النادي للاستغناء عن خدماته لا أساس له من الصحة، ديانج لاعب في فالنسيا، ونعتبره جزءًا من الفريق بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وتأتي تصريحات سيجارا لتضع حدًا للتكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبل اللاعب المالي، وتؤكد موقف النادي الإسباني من استمراره ضمن صفوف الفريق.

خوسيه سيغارا فالنسيا أليو ديانج

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