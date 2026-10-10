وكيل أليو ديانج يحسم الجدل حول مستقبله مع فالنسيا وموقفه من العودة إلى أوروبا

كشف خالد مغربي، وكيل المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي السابق، عن موقف اللاعب من الاستمرار مع فالنسيا الإسباني، في ظل الأحاديث المتداولة بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأكد مغربي، أن ديانج مستمر مع النادي الإسباني، ولا توجد أي أحاديث بشأن رحيله في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يواصل مشواره مع فالنسيا وفقًا للخطط الحالية.

وأضاف وكيل اللاعب ، أنه في حال عدم توفيق ديانج في تجربته مع فالنسيا، فإنه سيواصل مسيرته الاحترافية في أوروبا بنسبة تصل إلى 99%، ما يشير إلى أن العودة إلى الكرة المصرية ليست الخيار الأقرب بالنسبة للاعب في المرحلة المقبلة.