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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهيم الأبرز.. 5 مستبعدين من قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن استبعاد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، 5 لاعبين من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

المستبعدين في الأهلي من قائمة القمة أمام الزمالك

وأكد المصدر أن قائمة المستبعدين ضمت كلًا من ياسر إبراهيم، وكريم الدبيس، ومحمود صلاح، وعمرو الجزار، ومحمد الضاوي كريستو، في إطار الاختيارات الفنية للجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم سيغيب عن مباراة القمة بسبب الإصابة، بينما جاءت استبعادات باقي اللاعبين وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق خلال اللقاء، الذي يسعى الأهلي إلى حسمه لصالحه وحصد نقاطه الثلاث.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد عدد من العناصر الأساسية التي يعول عليها عموتة في مواجهة الزمالك، يتقدمهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير، إلى جانب إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وحسين الشحات.

كما ضمت القائمة في الخط الأمامي الثنائي منصف بقرار وسفيان بن جديدة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من الخيارات الهجومية المتاحة خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الزمالك، وسط حالة من التركيز داخل الفريق، في ظل أهمية اللقاء في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، ورغبة الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير القلعة الحمراء.

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