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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله بكري: إمام عاشور الأفضل في مصر.. وزيزو لاعب جامد

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

أكد عبد الله بكري، لاعب زد إف سي الحالي وسموحة وبيراميدز السابق، أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، هو الأفضل في الكرة المصرية حاليًا، مشيرًا إلى قدرته على التأثير في أداء فريقه والحفاظ على مستواه بشكل مستمر.

وقال بكري، في تصريحات لبرنامج «نجوم دوري أورا» مع أحمد المصري، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن أحمد سيد زيزو وناصر ماهر من أبرز اللاعبين القادرين على منافسة إمام عاشور على لقب الأفضل في مصر، مشيدًا بامكاناتهما وقدرتهما على تقديم مستويات مميزة على مدار المواسم.

وأضاف لاعب زد إف سي أن زيزو لاعب مؤثر ويصنع الفارق، مؤكدًا أن تقييمه لا يجب أن يرتبط بموسم واحد، موضحًا أن أي لاعب قد يمر بفترة تراجع، لكن الأهم هو قدرته على استعادة مستواه سريعًا، واصفًا زيزو بأنه «لاعب جامد»، مثل إمام عاشور ومحمد الشناوي.

وتحدث بكري عن عدد من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار في الدوري المصري، مشيدًا بمستوى يوسف أوباما مع بيراميدز.

كما أثنى على المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، مؤكدًا أنه من أقوى حراس الدوري، وأن استمراريته على مدار 18 عامًا «مرعبة»، وهو ما يعكس قيمة النجاح في كرة القدم.

واختتم بكري تصريحاته بالإشادة بعلي ماهر، معتبرًا إياه أفضل مدير فني في الكرة المصرية حاليًا.

كما أشاد بفريق زد إف سي، مؤكدًا أنه الأفضل بعد الثلاثي الكبير، في ضوء ما حققه من نجاح خلال الموسمين الماضي والحالي، معربًا عن تفاؤله بتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور بيراميدز أحمد سيد زيزو ناصر ماهر زد لاعب زد يوسف أوباما

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